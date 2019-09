VIDEO. "Cash Investigation". Renversé par un poids lourd, Franck est mort pendant une livraison Uber Eats en vélo

Franck Page avait 19 ans. Lors d’une livraison de repas pour Uber Eats en janvier 2019, il a été fauché par un poids lourd près de Bordeaux. Le magazine "Cash Investigation" (Facebook, Twitter, #cashinvestigati) a suivi le cortège qui lui rend hommage dans les rues de la ville. Les proches du jeune coursier passent devant une immense affiche de la marque ("45 min de cardio. 0 min de cuisine.")… et un tag juste dessous : "Uber tue".

Au lendemain de ses funérailles, "Cash" a rendu visite aux parents du jeune homme. Jusqu'au décès de leur fils, ils ignoraient pour qui il travaillait : "Franck m'avait juste dit qu'il faisait des livraisons de nourriture à vélo. Je lui demandais tout le temps s'il était prudent et il me rassurait en me disant que oui", témoigne sa mère.

Un boulot au rythme des algorithmes, où le risque n’a rien de virtuel

"Je n'ai pas eu vraiment le temps de réaliser ce qu'était ce genre de métier, explique son père. Je l'ai vu content d'exercer une activité. Le fait de pousser les adolescents et leur faire miroiter qu'ils peuvent aisément gagner de l'argent en très peu de temps en y allant à fond, à fond, à fond…"

C'est après le drame que la famille se renseigne et découvre le système Uber : "On est quand même sur la voie publique. Franck a-t-il suivi une quelconque formation ? Je ne le pense pas. Vous venez, on vous donne un vélo et puis allez-y…" Un boulot au rythme des algorithmes, où le risque n’a rien de virtuel.

Extrait de "Au secours, mon patron est un algorithme !", une enquête de Sandrine Rigaud diffusée mardi 24 septembre 2019 à 21 heures sur France 2.