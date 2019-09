VIDEO. "Cash Investigation". Dans la peau d’un modérateur de contenu Facebook

Le magazine "Cash Investigation" (Facebook, Twitter, #cashinvestigati) a demandé à la société Facebook s'il pouvait rencontrer des modérateurs de contenu. Refus de Facebook. Alors, Sandrine Rigaud a procédé autrement, en identifiant ses principaux sous-traitants dans le secteur de la modération. Des multinationales comme Majorel, Cognizant, Accenture…

Un journaliste de l'équipe a répondu à une offre d'emploi pour un poste de modérateur chargé de s'occuper du marché français, basé au Portugal. Il a décroché le job proposé par Accenture. Avant de commencer, il se rend à une réunion d'information avec une caméra cachée.

Nettoyer les réseaux sociaux… sans en parler

Dans la salle, douze autres futurs modérateurs de contenu comme lui : un autre Français, des Italiens et des Espagnols. Ils sont accueillis par une responsable des ressources humaines, et vont enfin savoir pour qui ils travaillent. Mais chut, c'est un secret… "On vous a prévenus. Vous ne devez pas dire que vous travaillez pour ce projet, explique-t-elle. Le client est vraiment très exigeant…"

"Vous ne pouvez pas dire que vous travaillez pour Facebook. C'est interdit et complètement confidentiel. Et si on vous demande, vous dites Accenture. Ok ?" Nom de code, clause de confidentialité, smartphone interdit… Facebook propose une vie d'agent secret pour 800 euros brut par mois… Et si on ne respecte pas la clause de confidentialité ? "On peut vous attaquer en justice !" Nettoyer les réseaux sociaux, oui, mais sans en parler…

Extrait de "Au secours, mon patron est un algorithme !", une enquête de Sandrine Rigaud diffusée mardi 24 septembre 2019 à 21 heures sur France 2.