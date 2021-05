Zoo de Beauval : derniers préparatifs avant la grande réouverture

Pour le panda du zoo de Beauval comme pour les autres animaux, il ne reste plus que quelques jours de tranquillité avant le retour du public dans ce parc animalier situé à Saint-Aignan (Loir-et-Cher). La réouverture est programmée au mardi 25 mai et, partout, les salariés s'affairent. Comme tous les matins, Mathieu Puisais, soigneur, nourrit les hippopotames. "Pendant le confinement, nous n'avons pas changé les horaires des repas, parce qu'un animal est assez routinier. Pour leur bien-être et leur confort, il vaut donc mieux éviter de casser cette routine", raconte-t-il.

140 bornes de gel hydroalcoolique

Le zoo est en pleine effervescence. Il n'y a plus beaucoup de temps pour consolider les structures, aménager les nouveaux espaces, nettoyer les sentiers... Sur les 44 hectares du parc, tout doit être prêt pour accueillir les visiteurs. Dans les allées, 140 bornes de gel hydroalcoolique ont été installées. Les spectacles doivent aussi être peaufinés. Les soigneurs ont repris les entraînements il y a un mois. Désormais, ils sont impatients de retrouver le public.