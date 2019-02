VIDEO. Rintintin, le chien le plus célèbre de l'histoire du 7ème art

Il a survécu à la guerre et a joué dans plus de 30 films, Rintintin est sans contexte un des chiens les plus célèbres du cinéma. Il naît en 1918 dans une France détruite par les luttes armées.

Parmi les débris d'un campement allemand, le petit chiot est découvert par le militaire américain Lee Duncan. Le soldat ne savait pas que ce berger allemand allait lui changer la vie. En 1919, Rintintin a suivi son maître en Californie où il a appris à faire de nombreux tours. Impressionné par les talents d'acrobate de son chien, Lee Duncan a démarché de nombreux studios américains en espérant qu'on lui fasse des propositions à la hauteur de son animal de compagnie. En 1922, Rintintin décroche son premier rôle dans le film The Man from Hell's River dans lequel il joue le chef d'une meute de chiens de traîneau. Ce film marque le début d'une filmographie prestigieuse.

La consécration

Agile et expressif, il devient peu à peu la coqueluche du public et des réalisateurs. En effet, on ne compte plus ses adulateurs qui lui envoyaient quelques 40 000 lettres chaque mois. Véritable aubaine financière pour son maître et les studios américains, on lui a également confié sa propre émission de radio : The Wonder Dog. Certains affirment même qu'il aurait dû recevoir l'Oscar du meilleur acteur mais que le jury a préféré le décerner à un humain.

Rintintin nous a quitté en 1932, il était alors âgé de 14 ans. Il n'est plus des nôtres mais son étoile pave toujours le trottoir de Hollywood Boulevard.