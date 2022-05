VIDEO. Des ateliers de médiation animale dans des maisons de retraite pour apporter des moments de plaisir et d’apaisement

Des ateliers de médiation animale dans des maisons de retraite pour apporter des moments de plaisir et d’apaisement

Les bénéfices des animaux de compagnie sur la santé et le moral de leurs propriétaires sont aujourd’hui bien connus car ils ont été mesurés. Des lapins, des chiens ou des poneys sont même devenus les meilleurs alliés de thérapeutes qui interviennent dans des maisons de retraite. Ce jour-là, un atelier de médiation animale se tient dans l’une d’entre elles.

Découper des légumes pour nourrir les lapins ou brosser un chien permet de développer notamment la concentration et la motricité. Alors, qu’est-ce qui plaît à Janine Brouard, 89 ans, dans cette activité ? "Les caresser et quand on leur donne des gâteaux, c’est la grande fête", répond-elle au magazine "Nous, les Européens" (replay).

"L’animal qui leur fait face est un être de vie"

"On travaille essentiellement sur les troubles du comportement puisqu’on est face à des personnes qui présentent des troubles cognitifs sévères qui engendrent des troubles du type anxiété, dépression, repli sur soi…" explique Caroline Laruffa, intervenante en médiation animale.

"L’animal qui leur fait face est un être de vie. Il leur permet d’avoir un comportement totalement différent et de mettre parfois tous ces troubles de côté. Ces personnes peuvent ainsi avoir des moments de plaisir et d’apaisement certains", précise-t-elle à la journaliste Eléonore Gay.

