"Nous, les Européens". Animaux, une précieuse compagnie

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Eléonore Gay et diffusé le dimanche à 10h25 sur France 3, ainsi que le jeudi en fin de soirée sur France 2. Pour ce nouveau numéro de la saison 3, direction les Pays-Bas où vivent 27 millions d’animaux de compagnie… pour 17 millions d’habitants. Un pays qui a vu en dix ans le nombre de chiens, chats, poissons et nouveaux animaux de compagnie augmenter de 12%. L’animal occupe aujourd'hui une place de plus en plus importante dans les sociétés : 88 millions de ménages européens en possèdent un...

Certains Etats ont intégré la protection animale dans leur Constitution, comme l’Allemagne ou la Suisse. Et en France, une loi de 2021 vise désormais "à lutter contre la maltraitance animale et à augmenter les liens entre les hommes et l’animal". Ce nouveau numéro s’intéresse à la protection et au statut des animaux de compagnie, qui ont beaucoup changé ces dernières années, comme à leurs bienfaits pour les humains. Comment expliquer ces évolutions ? Sont-elles liées aux progrès des connaissances scientifiques, physiologiques sur l’animal ? Que disent-elles des sociétés, du rapport au vivant ?

Pays-Bas : animaux sous haute protection

> LE GRAND REPORTAGE

Il se dit parfois qu’il n’y a aucun abandon d’animal domestique aux Pays-Bas, qui a ces dernières années renforcé sa législation et condamne lourdement ce délit. Ce pays européen a également mis en place des mesures pour encadrer les adoptions. Des unités de police et des services sociaux sont dédiés aux cas de maltraitance sur les animaux, et six députés du Parti pour les animaux siègent au Parlement.

Un reportage d’Alexandre Paré et Paul Montels.

> LES INVITES



- Louis Schweitzer, président de La Fondation droit animal, éthique et sciences (LFDA).

- Jean-Charles Fombonne, président de la Société protectrice des animaux (SPA).

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

