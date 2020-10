Un robot dauphin pour les delphinariums

En plein cœur d'Hollywood (États-Unis), un dauphin pas comme les autres est né dans un studio d'animation : il s'agit d'un robot, destiné aux parcs aquatiques pour remplacer les dauphins capturés vivants. "Si votre journée habituelle consiste à nager une centaine de kilomètres dans l'océan et que vous vous retrouvez dans 23 mètres, et que ça, c'est votre existence, c'est un environnement tellement artificiel et vous avez beau le mette en bleu et semblable à l'océan, mais vous êtes quand même un animal sociable itinérant confiné dans une baignoire", alerte Walt Conti, fondateur et PDG de Edge Innovations.



"La seule différence, c'est qu'il n'y a pas d’élevage à faire"



Mais un robot peut-il remplacer un vrai dauphin ? "À bien des égards, c'est la même chose, assure un technicien. Si on utilise des dauphins vivants, il faut les capturer et les dresser. Quand on crée des robots, on fait exactement la même chose : la seule différence, c'est qu'il n'y a pas d’élevage à faire, vous n'avez pas à les nourrir et vous n'avez pas à vous inquiéter pour la sécurité des êtres humains". Chaque exemplaire est vendu 26 millions de dollars ; la Chine pourrait être le premier acheteur.