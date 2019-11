Pays basque : les cochons, stars de la vallée des Aldudes

La vallée des Aldudes (Pyréennes-Atlantique), une vallée au cœur des Pyrénées, dans le Pays basque intérieur. Un site devenu prospère grâce à l'initiative d'un homme, un boucher-charcutier qui s'est mis en tête de relancer l'élevage d'une race ancienne de porc basque. Aujourd'hui, son jambon se vend comme du petit pain. Au détour d'un virage, on croise ces cochons dont la viande a bon nombre d'amateurs.

8 000 bêtes pour 80 éleveurs

Il y a trente ans, les cochons avaient pourtant disparu du paysage. Aujourd'hui, la filière compte 8 000 bêtes pour 80 éleveurs. Le porc basque doit beaucoup à Pierre Oteiza, le béret le plus célèbre de la vallée. "J'ai découvert le porc basque au Salon de l'agriculture. À 6 heures du matin, je parcourais les bêtes et je vois le porc basque que je n'avais jamais vu au Pays basque", se souvient-il. Il décide d'acheter 20 bêtes sur 25 et de monter la première association d'éleveurs en 1990. Succès garanti.

Découvrez l'intégralité de ce documentaire dans le numéro spécial d'"Envoyé spécial" diffusé sur France 2 à partir de 21h05.

Le JT

Les autres sujets du JT