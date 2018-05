Défense des animaux : Sophie Marceau rejoint Brigitte Bardot

"Lui, c'est Rémi Gaillard et moi, je suis Brigitte Bardot." La mythique actrice française et l'un des plus célèbres youtubeurs du pays apparaissent côte à côte dans une vidéo pour dénoncer la souffrance animale et dévoiler de nouvelles images-chocs de l'abattoir d'Alès (Gard), déjà pointés du doigt en 2015. "S'il y avait des fenêtres dans les abattoirs, le monde deviendrait certainement végétarien", assure Rémi Gaillard dans la vidéo diffusée lundi 21 mai sur le web.

Sophie Marceau dans une vidéo de L214

Brigitte Bardot et Rémi Gaillard réclament la vidéosurveillance dans les abattoirs, une proposition qui ne figure pas dans le projet de loi agriculture et alimentation, examinée à partir de mardi à l'assemblée. De plus en plus de stars françaises s'engagent en faveur du droit des animaux. Dimanche 20 mai, l'actrice Sophie Marceau dénonçait, sur des images tournées par l'association L214, les conditions de vie terribles des poules pondeuses dans leurs cages. Une pétition demande l'interdiction de ce type d'élevage.

