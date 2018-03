Hôpitaux : le bienfait des bénévoles dans la prise en charge des enfants

À l'hôpital Necker à Paris, des bénévoles viennent au chevet des enfants. Quand les parents ne sont pas là, ils viennent offrir leurs bras. 600 bénévoles de l'association Main dans la Main ont accès à tous les services de l'hôpital et sont formés pour venir en aide aux enfants hospitalisés et à leurs parents. Des parents constatent cet effet apaisant du contact humain.

Transformer le temps passé à l'hôpital

Entourer les parents, cajoler les bébés, accompagner les enfants le temps qu'ils passent à l'hôpital, et si cela permettait en plus de mieux les soigner ? Faciliter un examen, c'est permettre un diagnostic plus fiable et une meilleure prise en charge des soins. Dans cet hôpital, les bénévoles font donc maintenant partie de l'équipe. Les bénévoles de Main dans la Main se relaient ainsi tous les jours pour transformer le temps passé à l'hôpital.

