Grève dans l'Éducation nationale : les personnels non-enseignants affirment leur "ras-le-bol général", selon le Snuter-FSU

"Il y a un ras-le-bol général", a affirmé mercredi 12 janvier sur franceinfo Julien Fonté, co-secrétaire général de la FSU territoriale (Snuter-FSU), le syndicat regroupant des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, alors qu'une grève a lieu jeudi 13 janvier dans l'Éducation nationale contre le protocole sanitaire mis en œuvre dans les établissements scolaires pour lutter contre la progression du Covid-19. Le Snuter-FSU s'est associé à l'appel à la grève. Julien Fonté se dit "très confiant sur la mobilisation". Il pointe "un épuisement des collègues qui subissent la situation sanitaire depuis deux ans" et dénonce "des mesures qui sont incompréhensibles, qui changent régulièrement, qui alourdissent la charge de travail avec des remplacements qui ne sont pas toujours au rendez-vous quand il y a des absences".

Le représentant syndical souligne "la pression et l'usure" supportées par les personnels depuis deux ans et déplore la "catastrophe" de la rentrée scolaire début janvier. "L'absence de protocole, les changements, c'est incompréhensible et c'est intenable, y compris pour leur santé." Julien Fonté assure ne pas faire grève "contre un virus" mais "contre la gestion catastrophique de ce gouvernement de la situation sanitaire". Il estime que, pour "garder l'école ouverte" malgré le virus, il faut se donner "les moyens de la garder ouverte dans des conditions sanitaires sûres pour tout le monde, les élèves, les familles et les personnels".

Moyens matériels supplémentaires

Pour le co-secrétaire général du Snuter-FSU, "une bonne politique sanitaire" est "la même quels que soient les personnels". Il prône de "sécuriser les bâtiments, au moins avoir des capteurs de CO2, des purificateurs d'air, des circuits de circulation pour les enfants et les élèves qui permettent une certaine sécurité". Julien Fonté ajoute le besoin en "équipement en masque de qualité pour l'ensemble des personnels".