Une randonnée zéro carbone et dépaysante, c'est possible

"On est au Canada miniature." Guillaume Devalle propose, avec 15 autres refuges, des randonnées "zéro carbone" respectant une charte éthique et accessibles en transport en commun. Il nous a emmené en haute vallée de la Clarée, au Pays du Thabor. Le cadre y est absolument exceptionnel et pourtant à portée de main de toutes les grandes villes... pour un dépaysement garanti.

Pour Guillaume, il est important que la population au sens large "prenne bien conscience que le "voyager autrement", ça peut aussi être synonyme de voyage plaisir, de voyage découverte, même en partant pas très loin de chez soi, même sans prendre sa voiture et même en prenant les transports en commun."