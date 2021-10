BRUT

Des plantes qui font de la musique. Oui, c'est possible. La preuve avec Joe. "J'adore écouter les philodendrons, les langues de belle-mère et toutes les plantes qui m'inspirent pendant une belle balade", confie-t-il. S'il arrive à écouter ces chants, c'est grâce à un appareil appelé le PlantWave. Il convertit en musique les biorythmes de la plante. "Il suffit de fixer deux capteurs aux feuilles de la plante et PlantWave détecte les légères variations qu'elle subit en fonction des mouvements de l'eau qui l'entourent", explique Joe.

Se reconnecter avec la nature

Des facteurs comme la lumière du soleil ou l'eau influencent la musique. "Si une plante manque d'eau, il est possible qu'elle ne produise que quelques notes. À l'inverse, une plante en pleine santé pourra jouer toute la gamme", développe Joe. Joe Patitucci travaille depuis dix ans sur des produits qui aident les gens à se reconnecter à la nature. Il a présenté son invention au Philadelphia Museum of Art. Il espère que PlantWave va redonner aux gens le goût de la nature et changer notre relation aux plantes.