VIDEO. Jean Terlon, un chef cuisinier en guerre contre le gaspillage alimentaire

Moins de gâchis ! Tel est le leitmotiv de Jean Terlon, un chef cuisinier qui ne connaît pas le gaspillage alimentaire. Lorsque celui-ci cuisine une tarte aux pommes, il conserve les pépins et les queues des pommes pour en faire une compote. Impressionnant ? Mais pas si compliqué selon le Chef qui appelle à suivre cet exemple. Pour Jean Terlon, chaque déchet alimentaire regorge de nourriture consommable qu’il est possible de cuisiner si l’on s'en donne un peu les moyens. "Un saumon, vous avez à peu près 50 % de déchets, et 50 % de déchets c’est la tête et l’arête centrale. Et si vous la cuisez, vous allez retrouver plein de viande sur la tête, sur le corps, sur l’arête du poisson. Et vous avez une très belle rillette que vous mangez avec du beurre", donne-t-il en exemple.

Manger sainement, c’est prendre le temps

Bien entendu, tout cela demande un peu de talent, une légère inspiration, beaucoup de patience, mais surtout une transmission du savoir qui se perd de plus en plus selon lui. “Ma mère et ma grand-mère étaient des cordons-bleus, très avertis, parce qu’il y avait une transmission, cette transmission, elle s’est brisée à un moment donné, quand les gens se sont mis à acheter des produits industriels finis. Et donc, la transmission du savoir a été un peu abimée", déplore le Chef.

Aujourd’hui, "les gens voudraient manger sainement mais pas y consacrer beaucoup de temps, il faudrait y réfléchir", ironise-t-il. En France, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année.