VIDEO. Connaissez-vous la khachapuri, la pizza géorgienne ?

De la mozzarella et de la fêta dans une galette. De quoi en avoir l'eau à la bouche. "C’est une galette au fromage, c'est notre tradition. "Chez les Italiens, il y a la pizza, chez les Georgiens, il y a le khachapuri, alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le khachapuri", explique Magda Gegenava chef de Chez Magda.

Pour réaliser cette recette, il faut :

1 kg de farine T45 bien tamisée.

1 cuillère à café de sel.

10 g de levure boulangère.

Sucre.

Mélanger tout ça avec un verre d'eau tiède et ajouter à la préparation. Ajouter 60 cl d'eau tiède et mélanger. Ajouter 15 cl d'huile d'olive et pétrir pendant environ 5 minutes. Filmer pour taire lever la pâte plus rapidement. Laisser reposer 2h.

En attendant, préparer la farce :

1 kg de mozzarella qu'il faut bien laisser égoutter 4h minimum dans une passoire au préalable pour retirer l'excédent d'eau.

300 g de feta

Émietter.

4 œufs

Mélanger pour former une pâte homogène et faire des boules de la taille souhaitée. Pour 300 grammes de pâte, mettre 400 grammes de farce au fromage. Étaler la pâte sur une planche farinée. Ajouter la farce. Plier. Retourner. Aplatir. Cuire à 250°C pendant 20 minutes. Si la pâte gonfle, la percer avec une fourchette.