Pascal Poot cultive plus de 200 variétés de légumes capables de résister à la sécheresse et aux maladies, sans pesticides. Pour ce producteur de semences paysannes, c'est le résultat de 35 ans de recherches. Pendant ce temps-là, au pied du plateau du Larzac...

Lui, c'est Pascal Poot. Il est producteur de semences paysannes. Ce sont des graines récoltées et sélectionnées par les paysans pour être reproduites. Sur les 8 hectares de terrain qu'il cultive au pied du plateau du Larzac poussent plus de 200 variétés de légumes, principalement des tomates, capables de résister aux périodes de sécheresse et aux maladies comme le mildiou. Certains plans poussent même sur des rochers ou au milieu du maquis avec pour simple engrais naturel, le compost issu de son bétail.

Des années de recherche

Il aura fallu 35 ans de recherche et de pertes à Pascal pour en arriver là. "Quand j'ai commencé à faire exprès de ne pas les soigner pour qu'elles développent des résistances il y a à peu près 35 ans et bah au début, j'ai eu pas mal de pertes la première année avec le mildiou, surtout sur certaines variétés", explique-t-il. En effet, pour rendre ses légumes aussi résistants, Pascal leur a appris à se "soigner par elles-mêmes". "J'ai pensé que si les légumes étaient devenus fragiles, c'est parce qu'à force que chaque fois qu'il y a un problème, on les soigne, on les traite, eh bien ils n'ont plus aucune raison de développer des résistances aux maladies", développe-t-il.