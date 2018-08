Vacances : les Yorkshire Dales, poumon vert de l'Angleterre

Une terre de vallées et de rivières, une verdure dont seule la campagne d'Angleterre a le secret. Bienvenue dans l'un des comtés le plus authentiques du Royaume-Uni : les Yorkshire Dales. Classés parc national depuis 1954, les Yorkshire Dales attirent près de 4 millions de touristes par an, beaucoup de randonneurs, mais aussi les coureurs du Tour de France lors de son passage britannique en 2014.

Un patrimoine fragile sous surveillance

Pour préserver ce patrimoine fragile, des rangers veillent, particulièrement cet été, très sec, face aux risques d'incendie. Pour trouver un peu de fraicheur, dans les entrailles du parc, un incroyable trésor se présente aux plus aventureux : 6 kilomètres de galeries et de roches sculptées au fil du temps et de l'eau. Ce paysage énigmatique, propice à l'imagination, a servi au tournage de certains des films Harry Potter. Quand le soleil se couche, difficile de rester indifférent à la majesté d'un tel écrin...

Le JT

Les autres sujets du JT