Une famille autour du monde

la famille Zapp voyage à travers le monde depuis dix-huit ans dans une voiture Graham-Paige de 1928. "Notre idée de départ, c'était de voyager six mois parce que nous avions un peu d'économies, explique Candelaria Zapp, la mère de famille. On voulait aller de l'Argentine à l'Alaska, puis revenir en Argentine pour avoir des enfants. Cela fait dix-huit ans que nous voyageons, nos quatre enfants sont tous nés lors de voyages."

Des naissances dans la voiture

Les quatre enfants de la famille Zapp sont nés dans la voiture dans des pays différents : l'Australie, les États-Unis, le Canada et l'Argentine. Les membres de la famille ont parcouru près de 385 000 kilomètres et ont été hébergés par plus de 2 500 familles à travers le monde. Leur livre Attrape ton rêve finance leur aventure qui touche presque à sa fin. La famille devrait ensuite revenir s'installer en Argentine, son pays d'origine.