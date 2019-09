Tourisme : le voyagiste Thomas Cook déclaré en faillite

À Paris, à Limoges (Haute-Vienne) ou encore à Grenoble (Isère), beaucoup de clients inquiets poussaient la porte lundi 23 septembre des agences Thomas Cook dans l'espoir d'obtenir des réponses concernant leurs voyages. Mais à la sortie, peu d'informations. "On m'a dit de rappeler dans deux ou trois jours. Ils ne savent pas si les agences vont rester ouvertes", explique une cliente.

22 000 emplois en danger

Un client, qui devait partir en Laponie à Noël, est fataliste. "Ils attendent que la direction prenne des décisions avant de rembourser l'avance que j'avais versée", précise-t-il. À l'aéroport espagnol de Majorque, de nombreux voyageurs qui devaient rentrer chez eux se retrouvent bloqués. Le plus ancien voyagiste du monde met fin à plus de deux siècles d'activité et laisse 22 000 salariés sur le carreau.

