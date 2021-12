Too Good To Go, l'application qui donne une seconde vie aux fleurs

Valérie Hassan, fleuriste chez Monceau Fleurs, utilise l'application Too Good To Go pour éviter de gaspiller ses fleurs. Ce jour-là, elle a une vingtaine de bouquets à préparer. Si elle ne vend pas son bouquet composé, il sera périmé et terminera, comme six fleurs coupées sur dix, à la poubelle. "[L]es fleurs qui sont très épanouies, on ne les perd pas, on ne les jette pas du tout à la poubelle, et justement on peut faire profiter les personnes à petits budgets", confie-t-elle.

Des réductions de 75%

Pour les sauver, l'enseigne s'engage à les vendre avec une importante remise, en passant par l'application Too Good To Go, créée à l'origine pour lutter contre le gaspillage alimentaire. "Ça permet d'acheter des bouquets ou des plantes avec une réduction de 75%", explique Sarah Chouraqui, directrice générale de l'application. Un bouquet à 30 euros passe ainsi à 7,99 euros. L'un d'eux vient d'être acheté par Marie-Claire Coulon-Soizeau, une utilisatrice régulière. "Il est très joli, il va bien me durer encore cinq, six jours, (…) et ça va améliorer mon bien-être", confie-t-elle. Pour les fleurs qui ne peuvent plus du tout être vendues, Clara Duchalet, responsable de l'entreprise de recyclage Vépluche à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), va chercher des fleurs fanées chez les fleuristes. Elles seront ensuite valorisées dans une usine.