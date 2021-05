De Paris à Marseille (Bouches-du-Rhône), de Dunkerque (Nord) à Juan-Les-Pins (Alpes-Maritimes), les Français ont retrouvé, mercredi 19 mai, la joie et la convivialité d'un moment en terrasse. À Toulouse (Haute-Garonne), certains habitants ont même parlé de "terrasso-thérapie".

À Paris comme à Marseille (Bouches-du-Rhône), l'euphorie de beaucoup de Français enfin attablés en terrasse était palpable, mercredi 19 mai. Après sept mois de fermeture, les Marseillais se sont lâchés. "Ça fait très très longtemps qu'on attendait ça, ça fait un bien fou", lance un habitant. Les verres se sont entrechoqués aussi à Dunkerque (Nord), et la convivialité était de retour. Les garçons de café ont retrouvé leurs clients, et les amis se sont attablés de nouveau ensemble. À Limoges (Haute-Vienne), en revanche, la météo pluvieuse a rendu ce rendez-vous parfois caduc.

Du soleil dans le Sud

À Juan-Les-Pins, dans les Alpes-Maritimes, le soleil a rendu cette journée particulièrement joyeuse. "C'est un rêve qui se réalise, on était vraiment en attente et là c'est une délivrance", souffle le client d'un café. À Toulouse (Haute-Garonne), des rues ont été interdites à la circulation pour pouvoir installer plus de terrasses. Certains Toulousains ont salué cette "terrasso-thérapie".