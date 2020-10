Singapour : un restaurant éphémère dans un Airbus A-380

Pour limiter les effets de la crise qui frappe le secteur aérien, la compagnie Singapour Airlines redouble d'inventivité. Elle a mis au point un restaurant éphémère, dans un avion cloué au sol. Pour dîner, les convives sont priés de s'enregistrer au comptoir, avant de passer par la porte d'embarquement et de s'installer à bord d'un Airbus A-380.

Le restaurant affiche complet

À bord, des membres du personnels proposent trois repas entre 30 et 400 euros. "Bien sûr, la sensation de voler est plus agréable, car il y a l'excitation de découvrir une nouvelle destination. Même si nous ne pouvons pas le faire à cause du Covid, c'est un bon substitut pour le moment", se réjouit un passager. Les règles sanitaires sont strictes : prise de température et distanciation physique obligatoires et les groupes sont limités à cinq personnes. Ce restaurant éphémère affiche complet.

