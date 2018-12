Réveillon : la cuisson du homard c'est tout un art !

"Si vous allez au restaurant ce soir pour le réveillon, et bien voici un homard, et c'est un des produits phares que vous pourrez bien retrouver dans votre assiette, c'est un produit d'exception", explique Julie Poirier. "Le homard breton c'est le produit indispensable pour une belle Saint-Sylvestre dans notre restaurant", assure Matthias Marc, chef du restaurant Substance, situé dans le XVIe arrondissement de Paris.

Le secret du temps de cuisson

"Là je viens de le cuire et de le décortiquer, donc le secret chez nous c'est le temps de cuisson. Là on a des coudes, qui ont été cuits très légèrement, des pinces et bien sûr le corps", précise Matthias Marc. Tout est cuit séparément et on réutilise la tête pour faire le jus. Et comment se présente l'assiette ? "Ce soir chez Substance cela va être le homard avec céleri en croûte de sel, oignons brûlés, feuilles de capucine", indique le chef.

Le JT

Les autres sujets du JT