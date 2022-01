Restrictions sanitaires : les restaurants subissent le retour du télétravail

Quinze couverts réservés pour ce midi contre quarante habituellement, c'est le triste constat que dresse Bernard Marty, gérant d'une brasserie à Marseille (Bouches-du Rhône) en ce mardi 4 janvier. Depuis le début de la semaine, c'est le même scénario qui se répète : les travailleurs manquent à l'appel depuis le retour du télétravail obligatoire. En cuisine, gérer les stocks est devenu un casse-tête, car il est impossible de déterminer combien de personnes viendront déjeuner par rapport à d'habitude.

La pause déjeuner désertée

Les salariés en présentiel se font de plus en plus rares. Pour ceux présents, ils confirment que les repas entre collègues ne sont plus d'actualité suite aux restrictions sanitaires. Une femme interrogée dans la rue confie : "On est en télétravail entre 2 et 3 jours par semaine", ce qui diminue les occasions d'aller au restaurant. Les restaurateurs sont donc privés d'une partie conséquente de leurs revenus, sans aide financières systématiques.