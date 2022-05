Restauration : un poste vacant de pizzaiolo à 2 400 euros

Un restaurant de la Grande-Motte (Hérault) est parfois obligé de fermer certains soirs faute de… Pizzaiolo. Le dernier vient de partir et il y a peu de candidats sérieux à l’horizon. Le patron du restaurant Le prose a donc décidé de proposer un CDI à 2 400 euros nets par mois avec deux jours de repos et un logement. Une annonce qu’il a diffusée sur les réseaux sociaux. Trois jours plus tard, 400 personnes ont répondu à l’annonce.

Contraint de limiter le nombre de couverts

Mais ce n’est pas la seule place vacante : deux seconds de cuisine, du personnel de service, des barmans… "Je suis obligé de diminuer, limiter [le nombre de couverts] parce que je n’ai pas les effectifs pour", affirme Joris Bauchais, le directeur du restaurant. Alors que la saison estivale va bientôt commencer, dans l’hôtellerie-restauration, 150 000 postes sont à pourvoir de suite.