Restauration : un marché qui pèse 90 milliards d'euros

Les Français viennent de passer le cap des 10 milliards de repas pris en dehors du domicile en 2017. C'est un record. "Cela va du food-truck aux restaurants gastronomiques en passant par les chaînes de restauration rapide. Le marché du repas hors domicile pèse 90 milliards d'euros. Pour la première fois depuis 15 ans, il est en hausse : + 3,9%", explique Christelle Meral sur le plateau du 13 Heures de France 2.

La vente au comptoir représente 56% du marché

Cette hausse est due à la reprise de la croissance. La hausse de la consommation profite à la restauration. "La vente au comptoir arrive en premier. On parle ici de la restauration rapide et des sandwichs. Ils représentent 56% du marché. En revanche, le service à table au restaurant est moins dynamique. Il représente 44% du marché et est en légère diminution. Les restaurants spécialisés dans la cuisine étrangère, italienne, japonaise ou chinoise, ont eux le vent en poupe", conclut la journaliste.

