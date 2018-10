Restauration rapide : le scandale des déchets dans les fast-foods

Jeudi 18 octobre, Envoyé Spécial consacre une enquête sur la gestion des déchets dans les fast-foods. Les déchets de la restauration rapide envahissent l'espace public et nos poubelles débordent. En France, plus de 32 000 fast foods servent quotidiennement 21 millions de clients. Pour coller à l'air du temps, les enseignes se donnent des airs écolos et demandent à leurs clients de trier leurs déchets. Peut-être par conviction, mais surtout parce que c'est la loi. Depuis 2016, les restaurants qui produisent beaucoup de déchets sont obligés de les séparer pour les recycler. Mais comment cela se passe-t-il ? Et qui est responsable : les clients, les employés, les chaînes ?

Des poubelles qui cachent bien des choses

En caméra cachée, des images montrent des poubelles non triées. Des employés disent que ça ne sert à rien que les clients trient, car "cela finit dans la même benne". Entre marketing vert et petits arrangements avec la loi, les poubelles des fast-foods ont bien des choses à nous cacher.