Restauration et hôtellerie : les professionnels du secteur reçus à Matignon

Le Premier ministre Jean Castex a reçu mardi 29 septembre à Matignon les représentants de la restauration, des cafés et de l'hôtellerie. Alexandre Peyrout est en direct sur place pour France 3. Le journaliste assure que "Bruno Le Maire a annoncé une nouvelle fois les mesures d'accompagnement qui avaient été annoncées la semaine dernière". Le journaliste détaille ainsi que le ministre a annoncé "l'extension du fonds de solidarité pour le secteur à 10 000 euros, l'exonération des charges jusqu'à la fin de l'année ainsi que l'extension du dispositif de chômage partiel".



"Ils attendaient plus de souplesse dans les mesures sanitaires "

Alexandre Peyrout précise toutefois qu'il n'y a "pas eu de nouvelles annonces". Les professionnels du secteur restent attentifs. "Ils attendaient plus de mesures d'accompagnement et surtout plus de souplesse dans les mesures sanitaires qui leur sont imposées", conclut le journaliste de France 3 en direct de Matignon. Ils rencontreront une nouvelle fois le gouvernement le 12 octobre prochain pour une réunion interministérielle.

Le JT

Les autres sujets du JT