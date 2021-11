Restauration et hôtellerie : des secteurs qui peinent à recruter

Avec la crise en France, de nombreux secteurs se retrouvent en difficulté. C’est notamment le cas de la restauration où plusieurs établissements ont du mal à recruter. Depuis septembre, Nathan Helo, propriétaire du restaurant Dupin, cherche à embaucher trois employés supplémentaires, en vain. Il a donc dû adapter son menu, en supprimant certaines formules conséquentes. Il propose également des salaires 100 à 300 euros plus élevés qu’avant le confinement.

Une hausse des salaires

Les conditions de travail poussent aussi certaines personnes à s’éloigner du monde de l’hôtellerie. Pendant cinq ans, Laura Termens a dirigé une équipe de 25 personnes à l’accueil. Avec des semaines de 60 heures de travail et un planning qui change souvent, elle a préféré dire stop et s’est tourné vers l’immobilier. En un an, le secteur de l’hôtellerie-restauration a perdu 237 000 travailleurs soit 20% de ses effectifs. Le patronat propose donc en moyenne une augmentation de 10,5% sur les salaires pour réussir à recruter. Les syndicats de l’hôtellerie-restauration réclament, eux, des hausses de salaires plus importantes. Une réunion de négociations doit avoir lieu à la mi-décembre.