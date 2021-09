Restauration : en France, la vente à emporter gagne du terrain

La vente à emporter est de plus en plus proposée dans les restaurants. Dans l'établissement de Cyrille Warth, à Colmar (Haut-Rhin), 15% des plats sont désormais à emporter, commandés "surtout [par] des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer". Ce nouveau service gagne du terrain. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, qui n'a pas encore chiffré les retombées économiques, constate toutefois que la vente à emporter a aidé à maintenir les trésoreries à flot.



Un outil complémentaire

Fabrice Marbach a lui aussi investi dans un drive, au bord de la nationale 66, à hauteur de 360 000 euros. Une initiative qui plaît à ses clients. "J'habite à côté, c'est pratique, ça m'arrange, je n'ai pas besoin de faire la cuisine et c'est bon", se réjouit l'un d'entre eux. La vente à emporter représente 25 à 30% de l'activité du restaurant, même si elle reste pour le moment "un outil complémentaire", indique le gérant. En août, il a même installé des casiers avec des plats à réchauffer.