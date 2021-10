Malgré le rafraîchissement des températures, les terrasses éphémères des restaurants sont toujours aussi bondées que durant l'été. Bientôt, nombre d'entre elles risquent toutefois d'être retirées. Pour Guillaume Depierre, restaurateur à Lille (Nord), le couperet est tombé. la mairie met fin à son aide de cinq mois, permettant d'implanter une terrasse gratuitement. "Il faut bien que cela s'arrête un jour, tout n'est pas gratuit dans la vie. Cela nous a permis de faire une grosse saison, de se relever d'une période assez difficile", explique le restaurateur.

Face au manque de places de stationnement dans la commune de Lille, la mairie compte même récupérer au moins 200 espaces temporairement réaménagés en terrasses durant la crise sanitaire. Pour les clients, c'est également une mauvaise nouvelle. "On est à l'aise, on est contents, et puis d'un coup, on est frustrés", témoigne l'un d'eux. Certaines villes, comme Paris, ont décidé de pérenniser le système contre une certaine somme d'argent. Pour Laurent Guarrera, un restaurateur parisien, il faudra débourser 600 euros chaque mois. Une somme qui ne l'a pas fait hésiter longtemps, car même en hiver, les terrasses font le plein. "C'est un petit investissement pour un gros retour", explique-t-il.