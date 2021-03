Restaurants : vers une réouverture en trois étapes ?

Le gouvernement n'a toujours pas donné de date pour la réouverture des bars et des restaurants. Toutefois, un protocole est sur la table. D'abord, chaque client devra obligatoirement scanner un QR code à l'entrée d'un établissement. Il servira à indiquer le passage du client, qui pourra savoir, le cas échéant, s'il a été cas contact. Ensuite, trois étapes pourraient être mises en place. La première concernerait l'hôtel et le service du petit déjeuner. Ce dernier pourrait à nouveau se faire en salle.

Six clients par table

Environ quatre semaines plus tard, les restaurants pourraient de nouveau fonctionner. À l'intérieur, le nombre de clients serait limité à 50 % de la jauge habituelle, avec six clients maximum par table. En revanche, les terrasses pourraient accueillir 100 % de leur capacité. Mais ce protocole ne permettra pas à tous les établissements de rouvrir. "Pour certains qui avaient 20 couverts, la jauge à 50 %, ce n'est pas possible (...). Leur modèle économique n'y survivra pas", affirme Alain Fontaine, président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Quatre semaines plus tard, un retour quasi à la normale serait alors possible, tout en respectant un mètre de distance entre les tables.