Restaurants : une réouverture en trois étapes est en discussion

Le ministère de l'Économie planche en ce moment sur un scénario visant à rouvrir les restaurants et les bars en trois étapes. Le journaliste David Boéri fait le point sur le plateau du 19/20, mardi 16 mars.



Le ministère de l'Économie travaille actuellement sur le scénario d'une réouverture des bars et restaurants en trois étapes. Toutefois, aucune date "n'a été fixée", prévient le journaliste David Boéri sur le plateau du 19/20, mardi 16 mars. "L'idée, c'est de permettre aux professionnels de préparer cette reprise. La première étape ne concerne que les hôtels qui seraient autorisés à servir des petits déjeuners. Quatre semaines plus tard, deuxième étape : l'ouverture des restaurants et des bars, mais avec une jauge limitée à 50 % des capacités d'accueil, sans restriction toutefois pour les terrasses en extérieur, là aussi pendant quatre semaines", ajoute-t-il.



Un QR code obligatoire



Ensuite, les restaurants pourront reprendre leurs activités, tout en suivant un protocole sanitaire strict qui avait déjà été mis en place à l'automne. Ainsi, six personnes maximum pourront s'asseoir à table, et ces tables devront être espacées d'au moins un mètre pour limiter les contacts entre les clients. Le gouvernement a par ailleurs confirmé que le QR code sera obligatoire. "Il faudra le scanner avant de pouvoir entrer dans un établissement, un code qui permet automatiquement de transmettre et d'enregistrer vos coordonnées (...). En cas de contamination dans le restaurant, vous serez directement prévenus sur votre téléphone", conclut David Boéri.