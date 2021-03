Restaurants d'entreprise : de nouvelles règles mises en place

L'État encourage le télétravail et fixe de nouvelles règles aux restaurants d'entreprise. Dès mercredi 24 mars, les salariés devront déjeuner à 2 mètres les uns des autres.

Pour limiter la propagation du virus sur les lieux de travail, le gouvernement a fixé de nouvelles règles pour les restaurants d'entreprise. Dès mercredi 24 mars, une seule personne est autorisée par table, dans toute la France. Chaque salarié devra déjeuner en restant à une distance de deux mètres de ces voisins, à moins d'être protégé par du plexiglas.



15% des contaminations ont lieu au travail

Des règles plus strictes que redoutent les salariés : "c'est un plaisir de partager un repas avec des collègues, on ne se voit pas trop, c'est un peu moins intéressant", explique une salariée. Le gouvernement serre la vis car 15% des cas de contamination au Covid-19 ont pour origine le lieu de travail. L'option encouragée par le gouvernement est d'apporter son repas et de le manger à son bureau.

https://www.usinenouvelle.com/editorial/ce-ne-sont-pas-29-mais-15-des-transmissions-connues-du-covid-19-qui-surviennent-en-entreprise.N1074169

