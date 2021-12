Pyrénées-Orientales : la renaissance de la mini-station de Puyvalador

Immersion dans une minuscule station de ski dans les Pyrénées-Orientales, qui a rouvert pour la première fois depuis 2017. Une seule piste est accessible, mais salariés et visiteurs sont ravis.

L'ouverture de la saison est modeste à Puyvalador (Pyrénées-Orientales), avec une seule piste et une seule remontée mécanique, mais les fidèles l'attendaient avec impatience. "C'est une station familiale, formidable", explique une locale. Fermée depuis 2017 pour des problèmes financiers, la station a été reprise en 2019. Mais avec les soucis techniques, le manque de neige et la pandémie de Covid-19, elle n'a connu que quelques jours de fonctionnement en quatre ans. Pour les huit salariés de la station, l'ouverture était également attendue. "On est très satisfait du travail de toute l'équipe", se réjouit un employé.

Une ouverture réussie

Le repreneur de la station, Julien Sabarthès, géomètre de 44 ans à Carcassonne (Aude), a investi 300 000 euros, et tenait à ce que la station rouvre pour la Purissima, une fête chère aux Catalans. "Environ 30% des visiteurs viennent de Barcelone", explique-t-il. Reste à réussir les prochaines vacances de Noël, moment où devrait se jouer une partie de l'avenir du ski à Puyvalador.