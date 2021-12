Pass sanitaire au ski : il faut prendre "de nouvelles habitudes" selon le délégué général des Domaines skiables de France

"Pour nous qui n'avons pas rouvert depuis pratiquement deux ans, des habitudes sont à reprendre, de nouvelles habitudes aussi", a réagi dimanche 5 décembre sur franceinfo Laurent Reynaud, délégué général des Domaines skiables de France. Depuis samedi 4 décembre, le pass sanitaire est obligatoire dans les files d'attentes et sur les remontées mécaniques pour les plus de 12 ans.

franceinfo : Les clients sont suffisamment informés au sujet du pass sanitaire et des autres mesures ?

Laurent Reynaud : Le pass sanitaire est une concession qu'on doit faire avec la remontée de l'épidémie. C'est un gros travail d'information qu'on fait. L'année dernière les skieurs n'avaient pas pu emprunter les remontées mécaniques. Pour nous qui n'avons pas rouvert depuis pratiquement deux ans, des habitudes sont à reprendre, de nouvelles habitudes aussi, comme le fait de remettre un masque ou un tour de cou filtrant et homologué Covid lorsqu'on se présente devant une remontée mécanique. Le tour de cou est sûrement le plus simple par rapport au masque dans le cadre d'une activité comme la nôtre.

Quelle proportion de clients perdez-vous avec ces restrictions sanitaires et le pass ?

Les pertes sont faibles : la majeure partie de la population française est vaccinée. Il y a des questions sur le ski scolaire, puisque dans le milieu scolaire, le pass sanitaire est quelque chose d'inédit, donc cela soulève un certain nombre de questions de la part des enseignants notamment. Ce sont des classes de découverte, du ski à la journée aussi, notamment en zone de Piémont. Il y aura des questions sur les clientèles étrangères, belges, néerlandaises, ou britanniques. Les questions sur la mobilité restent entières. Mais pour l'instant, les réservations sont bien orientées.

Le masque chirurgical ou en tissu de catégorie 1 est aussi obligatoire dès 11 ans sur l'ensemble des remontées et dans l'ensemble des files d'attente. Qui contrôle cela ?

Le masque, c'est nous, tout comme les gestes barrières. Les gens sont bien habitués aujourd'hui, même si en extérieur il est souvent plus difficile à faire respecter le port du masque, d'où les agents Covid, qui seront nos salariés ou des gens mandatés à cet effet, pour rappeler aux gens dans les files d'accès qu'il faut remettre le masque en bas de la piste, notamment les jours de forte affluence. Le masque est une habitude à prendre. Sur les remontées mécaniques jusqu'à présent on fait preuve de pédagogie et tout se passe bien. Les gens ont envie de continuer à pouvoir skier, et de pouvoir profiter d'une belle saison, tant les professionnels, très durement touchés l'année dernière, que les vacanciers.