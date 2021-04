Précarité étudiante : des restaurateurs proposent des repas

France 3 Nord Pas-de-Calais, V. Dupire, B. Bugnicourt, M.-E. Masson

En ces temps de pandémie, certains ont vraiment du mal à joindre les deux bouts. C'est le cas de certains étudiants. A Béthune (Pas-de-Calais), des restaurateurs leur proposent des repas équilibrés et tentent de les faire sortir de leur isolement.

A Béthune dans le Pas-de-Calais, des restaurateurs ont donné rendez-vous à une cinquantaine d'étudiants de l'IUT de la ville. Tous, repartiront avec un repas complet, un soutien précieux en ces temps de pandémie. "Pour moi, ça représente plus qu'un simple repas. Ça représente que derrière nous, il y a des gens qui nous soutiennent", témoigne Yngxin Zhang, étudiante en génie logistique. "C'est toujours une aide supplémentaire, ça fait plaisir à voir", estime Junior Ngokapa, étudiant en sciences de l'ingénieur.

Des repas équilibrés

Des plats, préparés un peu plus tôt dans l'un des trois restaurants partenaires de l'opération, entre deux commandes. Un plaisir pour Yves Santerne, le chef qui n'y met que des produits frais : "Aujourd'hui, les étudiants avec les moyens qu'ils ont, se rapprochent davantage de la mal bouffe (...) En tant que restaurateurs, on voulait leur offrir un repas équilibré." L'opération, qui sera reconduite tous les vendredis jusque fin juin, a été rendue possible grâce au Lions club local.