À Toulouse, des restaurateurs proposent des repas gratuits aux étudiants

Privés de petits boulots à cause de pandémie, les étudiants ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Pour aider ces jeunes en difficulté, à Toulouse, une douzaine de chefs cuisiniers ont décidé de leur concocter gratuitement de bons petits plats. Des menus à emporter sur une thématique imposée. Ce jour-là, c’est salade thaï avec du riz et un dessert. Un geste très apprécié par les étudiants : "En ce moment, c’est un peu plus compliqué de trouver du travail et ça se répercute sur notre budget. Je trouve ça bien ce genre d’initiative pour nous aider", confie une jeune étudiante.

1200 repas concoctés

Une opération de solidarité qui fait du bien à tous ces jeunes dans le besoin, mais aussi aux restaurateurs. À l’arrêt depuis plusieurs mois, c’est aussi un plaisir pour ces professionnels de retourner derrière les fourneaux. "Je suis heureux de remettre les pieds en cuisine parce qu’au bout d’un moment, ça manque quand même", témoigne Guillaume Bardonnaud, chef cuisinier du café-restaurant "La Maison".

C’est en regardant un reportage à la télévision que la restauratrice a pris conscience de la situation des étudiants et a décidé de leur venir en aide. "Quand j’étais étudiante, j’avais deux jobs. On a toujours besoin de gagner un peu sa vie, là, ça devient très compliqué pour eux". Au total, 1200 repas vont être distribués durant toute la semaine à Toulouse.