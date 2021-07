Pass sanitaire : quel bilan tirer de son premier jour d’application ?

C’est un sésame dont doivent se munir les Français pour accéder à certains lieux mercredi 21 juillet. S’ils veulent entrer dans un cinéma, une piscine ou même un parc d’attractions, il faut présenter le pass sanitaire. Dans le Nord, la file d’attente d’une piscine se retrouve allongée mais ce nouveau dispositif ne décourage pas les nageurs venus se dépenser.

Certains responsables se montrent flexibles

Si la plupart des établissements concernés par ce pass sanitaire se sont préparés depuis plusieurs jours à sa mise en place, certains se sont montrés plus négligents au moment de contrôler leurs clients. Une journaliste de France 2 sans pass sanitaire s’est vu refuser l’accès à plusieurs cinémas mais après discussion, l’un d’entre eux s’est montré plus souple. De même pour le gérant d’un stand d’une fête foraine. "Moi, j’ai aucun problème. Même si vous n’aviez qu’une dose, ça me convient. Je n’ai pas de soucis avec ça. Moi, je ne suis pas de la police", explique-t-il à la journaliste. Des manquements au contrôle seront sanctionnés de 1 500 euros d’amende pour les professionnel et 135 euros pour les clients.