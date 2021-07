Pass sanitaire : le casse-tête des parcs de loisirs

Deux semaines après son ouverture, la clientèle commence à revenir dans un parc aquatique de Monteux, dans le Vaucluse. À partir du 21 juillet, le pass sanitaire sera obligatoire pour y rentrer, à l’exception des 12-17 ans, exemptés jusqu’au 30 août. La mesure ne fait pas l’unanimité. "Étant donné que je ne suis pas vaccinée et que je suis contre le vaccin, je pense que l’on ne pourra plus venir dans ce parc de tout l’été, ce qui est un gros problème pour moi", s’indigne une cliente. "On se rapproche de la dictature, là, c’est terrible", renchérit un père de famille.

Des embauches nécessaires pour les contrôles

Du côté des professionnels du tourisme, le pass sanitaire est vu comme un casse-tête. Dans un parc de loisirs du Mans (Sarthe), le gérant s’attend à des frais supplémentaires. "Je vais être obligé d’engager une personne supplémentaire pour faire la vérification à l’entrée, donc l’équilibre chiffre d’affaires-masse salariale ne sera pas au rendez-vous", explique-t-il. Près de Nancy (Vosges), dans un parc d’attractions, la question des embauches se pose également. Dans ce contexte, le directeur hésite à maintenir le parc ouvert, alors qu’il emploie déjà 380 saisonniers.