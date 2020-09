Covid-19 : les tenanciers de bars parisiens inquiets des nouvelles mesures

Le 28 septembre est une journée particulière pour tous les bars parisiens. À compter de ce jour, les portes des bars seront fermées à 22 heures au lieu de 2 heures du matin. Les clients sont au rendez-vous pour leur café mais à table, les nouvelles mesures de restrictions passent mal. "Pourquoi fermer les établissements à 22 heures ? Pourquoi pas 21h, 23h ? Est-ce que le virus ne sort qu’à 22 heures ? Je ne sais pas", ironise un client. "Les gens vont se réunir dans d’autres structures ou chez eux, et cela n’empêchera pas les regroupements", indique une autre cliente.

"On est toujours montrés du doigt"

"Je trouve cela injuste. Les métros sont bondés, on peut aller dans les supermarchés… On se colle tous, mais on est toujours montrés du doigt", estime Laetitia Bras, une responsable de bar qui fait la majorité de ses recettes en seconde partie de soirée. Tous les bars en zone rouge alerte renforcée qui ne disposent que d’une licence de débit de boissons fermeront à 22 heures.

