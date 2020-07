Nord : des bons d'achat pour relancer l'économie locale

C. Colnet, A. Lépinay, E. Delbecke, A-M Leclercq

C. Colnet, A. Lépinay, E. Delbecke, A-M Leclercq France 2 France Télévisions

A Hem, dans le Nord, c’est un nouveau moyen de paiement pour aller au restaurant et acheter son pain. A la boulangerie, chaque jour une dizaine de clients payent avec un bon d’achat : cinq euros offerts par la mairie aux habitants pour soutenir les commerces à l’heure de la reprise.En dix jours, Anthony Martins de Abreu, boulanger, a déjà reçu une centaine de coupons, soit 500 euros qui lui seront versés par la mairie, une aide inespérée. "C’est vraiment intéressant, se réjouit le boulanger, ça va encourager les gens à acheter plus qu’une baguette, et on le ressentira dans le chiffre d’affaires."

Bons d'achat pour les commerces et restaurants

Redonner du pouvoir d’achat aux habitants pour aider les commerces à se relever, c'est l'objectif de la ville de Hem. Chacun des 7 000 foyers de la ville a aussi reçu un bon d’une valeur de 10 euros, valable dans les restaurants de la commune, particulièrement éprouvés par la crise sanitaire.