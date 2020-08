Marseille : première nuit de fermeture

À presque minuit, c’est l’agitation dans un restaurant du Vieux-Port de Marseille (Bouches-du-Rhône). La police force la fermeture de l’établissement. Pour les clients et gérants, c’est l’incompréhension. “Cela faisait vingt minutes que je faisais la queue, on m’avait dit que je pouvais attendre et maintenant, on me jette, c’est sympa”, peste une Marseillaise. “Je ne vois pas pourquoi nous devrions être pénalisés alors que sur les plages, on laisse les gens agglutiner. C’est une perte économique qui fait fuir tous les touristes”, explique une commerçante.



Une fermeture des bars à 23 heures

C’est la nouvelle règle : bars et restaurants doivent fermer à 23 heures. Les passages de ce disco bus vont être verbalisés, comme le propriétaire. Il aurait dû fermer ses portes à l’heure dite. La majorité des bars ont joué le jeu, et les clients commandent les derniers verres. “On profite un peu avant la fermeture”, indique un passant. Des départs parfois à contre-cœur. On ne voit pas pourquoi le virus serait absent de 23 heures à 6 heures, s’interroge une Marseillaise.

Le JT

Les autres sujets du JT