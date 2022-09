Maison de retraite : un baptême de l'air à... 96 ans !

Cordes-sur-Ciel, dans le Tarn, est une petite commune de 800 habitants. C'est l'un des plus beaux villages de France. Ce jour-là, près du terrain de foot, c'est journée hélicoptère. Un moment très attendu. "J'ai 96 ans. On m'a fait cette proposition de monter à bord d'un hélicoptère, j'ai dit : 'Avec plaisir'", explique Jacqueline.

Tourner la page Covid-19

Trente-six des 76 résidents de l'Ehpad du village se sont inscrits pour cette expérience inédite. Chacun a droit à 10 minutes de vol, inoubliables. Dix minutes suspendues dans les airs. Pour les anciens de Cordes-sur-Ciel, l'hélicoptère, c'est une première, alors à bord, on se rassure comme on peut et on se serre les coudes avant l'atterrissage. Pour la maison de retraite, ce projet était surtout une belle opportunité pour tourner la page après deux ans de Covid-19. Une expérience qui devrait également alimenter pendant longtemps les conversations à la maison de retraite.