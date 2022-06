Avions : des seniors se sont offerts une virée dans les airs

La belle histoire du lundi 27 juin, c'est cette incroyable aventure qu'ont vécu certains résidents d'une maison de retraite en Alsace. Ils voulaient voler… C'est chose faite ! Pour Alfred, 93 ans, pour qui c'était une grande première. Avant de s’envoler, il a reçu quelques conseils de base et un peu d’aide pour grimper à bord. Il a passé ensuite trente minutes dans les airs à survoler l’Alsace. À 900 m d’altitude, il a exprimé son émotion en chansons.

Une idée du directeur de l’Ehpad

Cette première a été une franche réussite. Ni la vitesse, ni l’altitude ne l’ont impressionné. Offrir une virée dans les airs à ces seniors âgés de 87 à 96 ans, c’est l’idée du directeur de leur Ehpad, lui-même pilote. "On a le droit d’être un aîné aujourd’hui et d’avoir encore des rêves et des étoiles dans les yeux", explique-t-il. Tous ont été ravis de l’expérience. Il n’y a donc pas d’âge pour aller tutoyer le ciel et côtoyer les nuages.