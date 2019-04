Japon : le temps des cerisiers

C'est le sacre du printemps et tout le Japon s'est paré de rose. La floraison des cerisiers est un moment magique à travers le pays. "Ces cerisiers en fleurs, c'est le symbole du Japon", confie une habitante. La floraison est éphémère, dix jours à peine, mais elle attire toujours plus d'étrangers : 4,5 millions de touristes ont fait le déplacement l'an dernier. Au Japon, le sakura est une célébration nationale, qui fait la une des journaux télévisés, a droit à sa propre météo et envahit les publicités sur petit écran.

5 milliards d'euros de revenus sur la période

Dans ce parc de Tokyo, il y a trois fois plus de visiteurs que d'habitude. La fleur de cerisier attire ainsi autant qu'elle rapporte. Dans un bar à saké, il faut patienter une heure, au moins, pour pouvoir entrer et profiter d'un bain de pétales. Pour trois minutes de "baignade", comptez 8 €. Le sakura est aussi un business. La popularité de l'évènement grandit d'année en année. Dans les rues et les vitrines de magasins, les pétales de cerisiers sont partout. L'an dernier, la période a généré 5 milliards d'euros de revenus au Japon.

