Au Japon, les cerisiers en fleurs marquent le retour du printemps

De fines fleurs roses et blanches recouvrent les "sakura", cerisiers en japonais. Au Japon, cette floraison sonne l'arrivée du printemps. Scruté jour après jour par les instituts météorologiques et les médias, le phénomène naturel s'étend progressivement du Sud au Nord du pays, entre mars et mai.

Floraison éphémère célébrée

Les fleurs ne restent que quelques jours sur l'arbre, mais c'est un symbole culturel fort de l'archipel. À l'origine, cette période était célébrée par les paysans pour avoir de bonnes récoltes.

Aujourd'hui, la floraison marque le début du "hanami". Pendant plusieurs jours, les habitants se retrouvent dans les parcs pour se promener, manger et faire la fête sous les fleurs de cerisiers.