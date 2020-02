Italie : un restaurant ferme la porte aux enfants mal élevés

C'est un petit restaurant, situé tout au nord de l'Italie. Une pizzeria sans prétention, qui est pourtant au cœur d'un débat de société depuis que le patron a posé une affiche atypique début janvier. "Venez sans enfants, éduquez-les ou restez chez vous", peut-on lire. Très vite, la polémique enfle. Des familles menacent de boycotter le restaurant. Le jeune chef assume tout à fait son coup de gueule. Son restaurant n'est pas un terrain de jeu.

Un chiffre d'affaires en hausse

"Avant de mettre l'affiche, j'ai eu beaucoup de remarques de clients qui se plaignaient du brouhaha dans le restaurant. Ils venaient pour manger et c'était impossible à cause des enfants mal élevés", explique-t-il. Soutenu par son personnel, qui apprécie de ne plus risquer la collision avec des enfants inattentifs, le chef a eu une surprise. Son chiffre d'affaires n'a pas baissé, bien au contraire. La clientèle a simplement changé : moins de familles, mais plus de couples, qui apprécient le calme revenu.

