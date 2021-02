Italie : réouverture des musées et restaurants

C’est un petit événement à Rome et dans toute l’Italie. Des musées à l'exemple de la chapelle Sixtine rouvrent leurs portes. Voilà 90 jours que les musées du Vatican étaient fermés. Pour autant, les organisateurs ne s’attendent pas à une fréquentation maximum. D’abord, il faudra réserver. À Florence, où la Galerie des Offices a ouvert depuis dix jours maintenant, la fréquentation est de l’ordre de 10% par rapport au flux observé avant la crise sanitaire.

Restaurants et cafés ouverts aussi

Ouverture des musées, mais aussi des restaurants et cafés. Les Italiens pourront donc prendre leur petit-déjeuner et leur déjeuner dans ces établissements, mais pas leur dîner. En effet, le couvre-feu à 18 heures, lui, est toujours maintenu. Si l’Italie prend ces mesures d’ouverture partielle, c'est parce que les chiffres sont un peu meilleurs. Le pays enregistre un taux de reproduction du virus inférieur à 1 et le nombre de décès est en baisse.

