Italie : "Ici, la mafia a infesté les établissements balnéaires", la difficile fin du monopole sur les concessions de plages privées

C’est une réforme que l’Europe demande à l’Italie depuis plus de quinze ans : mettre en concurrence ses établissements balnéaires. Personne ne s’y était attaqué jusqu'à maintenant pour ne pas mettre en péril le tourisme et les plus de 8 000 kilomètres de côtes italiennes.Sans oublier que cette chasse gardée n'était pas vraiment gérée dans la transparence. Mais d’ici fin 2023, pour obtenir en concession sur une plage, il faudra obligatoirement passer par un appel d’offre. C'est une vraie révolution en Italie.

Sur la plage de Rome à Ostie, une tractopelle creuse dans le sable et tente de le repousser pour agrandir la plage, au grand dam d’Agostino Biondo qui milite dans l’association Mare Libero ("mer libre"). "Cet établissement a une concession de 4 000 mètres carré mais pendant la saison, il occupe environ 12 000 mètres carré de plage… avec du sable payé par l’argent public pour lutter contre l’érosion !, dénonce-t-il. Et bien sûr, il ne paye pas un loyer pour 12 000 mètres carré alors qu’il les occupe sous les yeux de tous et sans que personne ne dise rien." Des pratiques adoptées au détriment de plages libres qui se comptent sur les doigts de la main.

Les établissements balnéaires s'inquiètent des règles de l'appel d'offre

Dans la cuisine du Belsito, le chef prépare des lasagnes. Le gérant de l'établissement, Edoardo Moscara estime que le loyer qu’il paie à l’État est bien suffisant comparé à d’autres. "Ceux qui paient moins de 5 000 euros par an n’ont pas de structure en dur, explique-t-il. Sur 30 000 établissements en Italie, c’est vrai que beaucoup ne payent que cela. Mais moi je peux vous prouver que je paye 45 000 euros de loyer, plus les impôts ça fait 18 000 et les déchets ça fait 34 000." Edoardo nous montre ses cabines de plage. Il en a 200 et les loue 2 800 euros par an, soit plus de 500 000 euros. Ce qui le préoccupe, c’est de ne pas savoir comment le gouvernement réglementera les appels d'offre désormais obligatoires. "C'est un investissement pour ma famille et le gouvernement veut me le retirer et lancer un appel d’offre. Mais ce que l’on a fait jusqu’à maintenant a de la valeur. Cela va-t-il être reconnu ? Il semble que non. C’est de la folie !"

Cependant, les amendements à la loi se multiplient et certains parlementaires cherchent à modifier les critères pour avantager les sortants. Marco Possanzini nous accueille à la municipalité de Rome Ostie. L'élu se dit très satisfait de la décision qui vient d’être prise : les appels d’offres seront organisés par la ville de Rome et non pas le quartier d’Ostie qui compte tout de même 240 000 habitants mais où certains font la loi. "Il est capital que cela soit géré dans un endroit neutre, une espèce de zone franche, affirme-t-il. Parce qu’ici la mafia est présente, elle a infesté les établissements balnéaires et elle est très influente grâce à la corruption. Elle est profondément enracinée !" À Ostie, la mafia fait aussi du trafic de drogue et du trafic d’êtres humains.